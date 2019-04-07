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Hollanda'da Sarı Yelekliler 19'uncu kez protestoda

Sarı Yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak 19'uncu kez hükümeti protesto etti.

AA | 07.04.2019 - 04:53..
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Hollanda'da Sarı Yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam'da yürüdü. Amsterdam Garı önünde başlayan yürüyüş, Dam Meydanı'nda son buldu.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları da protesto edildi.

KDV VE SİGORTA PRİMLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİLER

Eylemciler, ülkede katma değer vergisi (KDV) ile sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep etti.

Yürüyüş esnasında, "Haksızlık hak olduğunda, direniş şarttır" pankartı açan eylemciler, "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz", "Rutte defol git" şeklinde sloganlar attı.

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