1 Hollanda'da Sarı Yelekliler 19'uncu kez protestoda Sarı Yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak 19'uncu kez hükümeti protesto etti.

2 Kapadokya'da yıkımlar sürüyor Peribacalarının yakınında bulunan binaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ayda 101 yapı yıkıldı.

3 İstanbul’da pazar günü bazı yollar kapalı olacak Pazar günü düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

4 Amerikalılar yastık savaşlarıyla eğlendi New York'ta her sene bir gelenek haline gelen yastık savaşları, renkli görüntülere sahne oldu.

5 Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Müvezzi Caddesi'nde park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

6 Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu Adana'da, bu yıl 7. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle renkli görüntülere sahne oldu.