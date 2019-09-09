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Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı

Dordrecht kentinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA | 09.09.2019 - 23:28..
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Rotterdam polisince yapılan yazılı açıklamada, Dordrecht'in Heimerstein Sokağı'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı

"SALDIRI BİR AİLE DRAMI"

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde ise saldırının aile dramı olduğu, evde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir yetişkin erkek ile 2 çocuğun ölü bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı olan bir kadının ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği evde bir polisin yaşadığı aktarılan haberde, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekinin sevk edildiği kaydedildi.

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