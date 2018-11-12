Hollanda'da Türk düğün konvoyuna ceza

Hollanda'da gurbetçi Türklere yönelik trafk cezalarında büyük bir artış var. Düğün için tıpkı Türkiye'de olduğu gibi konvoy yaparak kutlama yapmaya çalışan Türklere Hollanda polisi ceza yağdırdı.

Polis, onlarca araçtan oluşan Türkiye kökenli çiftin düğün konvoyuna, değişik suçlardan binlerce euro trafik cezası kesti.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET

Laheyliler alışkın olmadıkları korna sesi ve Türkiye usulü düğün konvoyu ile güne başlayınca polise şikayet telefonları yağdı. Bir çok kişi 112'yi arayarak, "gürültü, trafik ihlali, pencereden sarkma ve gereksiz yere sol şeridi ihlal etme" gibi şikayetlerde bulundu.

Konvoyun en başındaki gelin arabasının önü, polis ekipleri tarafından Wassenaar kasabası yakınlarında kesildi. En az 15 araçtan oluşan konvoydaki bürün sürücülere, farklı suçlardan ayrı ayrı ayrı ceza kesildi.

BİNLERCE EUROLUK FATURA

Yerel medyaya göre, zaten oldukça masraflı olan düğün, konvoydakilere yazılan binlerce euroluk cezalar nedeniyle daha da pahalıya geldi.

Hollanda'da, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 230 euro. Öndeki aracı yakından takip etmek 280 euro, gereksiz yere sol şeridi ihlal etmek 140 euro, sağdan sollamak 230 euro, yayalara engel olmak 370, karşıdan helen araca yol vermemek de 270 euro cezaya tabii.

POLİSLERDEN UYARI

Yerel polis kaynakları düğün eğlencesi yapılmasına karşı gelmediklerini belirtirken, ceza kesilen şeyin kurallara aykırı hareket edilmesi olduğunu açıkladı.

Türkiye'de de düğün konvoylarında tehlikeli ve kuralsız hareketlere yönelik cezalar bulunuyor.