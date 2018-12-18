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Hollanda'da Türk genç kız okulda öldürüldü

Hollanda'da nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 31 yaşındaki adam 16 yaşındaki genç kızı herkesin gözü önünde öldürdü.

İHA | 18.12.2018 - 20:39..
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Rotterdam şehrinde 16 yaşındaki Türk genç kız henüz bilinmeyen nedenle okulun bahçesinde 31 yaşındaki bir adam tarafından vuruldu.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olay birçok öğrencinin gözü önünde gerçekleşti. Olayın ardından öğrencilere özel yardım verildiği belirtildi.

ÖLDÜREN ZANLIYI AİLESİ TANIYOR

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ailenin tanıdığı bir kişi olduğu belirtildi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ise yaptığı açıklamada, genç kızın ailesi ve okul arkadaşlarına üzüntülerini ifade etti.

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