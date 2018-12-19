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Hollanda’da Türk genç kız vurularak öldürüldü

16 yaşındaki Türk genç kız okul bahçesinde arkadaşlarının gözleri önünde vuruldu.

İHA | 19.12.2018 - 01:50..
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Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 16 yaşındaki Türk genç kız henüz bilinmeyen nedenle okulun bahçesinde 31 yaşındaki bir adam tarafından vuruldu. Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Hollanda’da Türk genç kız vurularak öldürüldü

ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Olay birçok öğrencinin gözü önünde gerçekleşti. Olayın ardından öğrencilere özel yardım verildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ailenin tanıdığı bir kişi olduğu belirtildi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ise yaptığı açıklamada, genç kızın ailesi ve okul arkadaşlarına üzüntülerini ifade etti.

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