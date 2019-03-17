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Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın camiye gelerek özür dile

Hollanda'da Yeni Zelandalı bir kadın camiye gelerek ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.

AA | 17.03.2019 - 22:25..
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Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla ziyaret eden kadın, ülkesinde yaşanan terör saldırısından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

MÜSLÜMANLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Duygulu anlar yaşayan Yeni Zelandalı kadın ağlayarak, "Bütün Yeni Zelandalılar adına Christchurch'te yaşanan olaydan dolayı hepinizden özür dilemeye geldim. Bu yüzden size çiçek ve özür dileklerinin yazıldığı kartı takdim etmek istiyorum." dedi.

Çocuklarıyla çiçeği ve özür dileklerinin yazıldığı kartı caminin imamına takdim eden Yeni Zelandalı kadın, bütün Müslümanların yanında olduklarını bildirdi.

Ulu Cami İmamı Süleyman Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

CAMİYE ZİYARETÇİ AKINI

Gün boyu semt sakinlerinin camiyi ziyaret ederek dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coşkun, "Çocuklarıyla gelen kadının Yeni Zelandalı olması tabii ayrı bir duyguydu. Cami adına kendisine ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi bildirdik ve çocuklarına hediyeler verdik." dedi.

Coşkun, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı gibi bir olayın tekrar yaşanmaması için temennide bulunduklarını ve dua ettiklerini dile getirdi.

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