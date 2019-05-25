Hollanda'daki AP seçimlerinde ırkçılara darbe

Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda’da resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Özellikle aşırı Avrupa genelinde aşırı sağcıların yükselişte olduğu seçimlerde ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders resmi olmayan sonuçlara göre ağır bir darbe aldı.

SOSYAL DEMOKRATLAR ÖNDE

Hollanda’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor. Başbakan Mark Rutte’nin partisi Liberal Parti VVD yüzde 14, Hristiyan Demokratlar CDA yüzde 12,3, seçimlerden önce favori olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet’in partisi FvD yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10,5’te kaldı.

WİLDERS'E DARBE

Irkçı Geert Wilders’in partisi ise AP seçimlerinde büyük kan kaybetti. Irkçı PVV yapılan seçimlerde yüzde 4 oy alabildi. Geert Wilders’in bu oy aranı ile AP’de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtiliyor.

RESMİ SONUÇLAR 26 MAYIS'TA

Resmi sonuçlar 26 Mayıs akşamı açıklanacak. Hollanda’da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37.3 oranında seçmen sandığa gitmişti. Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41.2 oranında katılım olduğu açıklandı.