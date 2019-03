Hollanda'dan dil eğitiminde çifte standart

Türkiye’nin, yurt dışındaki vatandaşlara Türkçe öğrenim imkanı sunmak üzere geliştirdiği “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı”na tepki gösteren Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin. Hollanda hükümeti, olarak okullarda antidemokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edilecek.” diyerek, Türk hafta sonu okullarını incelemeye aldıklarını duyurmuştu.

Mesele Türkçe olunca Hollanda’da siyasi baskıya varan olumsuz iklim, Hollandaca eğitimi söz konusu olunca tam tersine işliyor.

Hollanda’da Türkler yapınca ‘siyasi’ tepki gören bu okullar, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde Hollandalılar yapınca, gerçekleştirince normal karşılanıyor.

İşte Hollanda’nın Yurt Dışındaki Hollandalı Çocuk ve Gençlere Yönelik Dil Politikaları, hem de Hollandalıların ağzından, şöyle:

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim (OCW) Bakanlığı, 1980 yılından bugüne ‘Yurt Dışında Hollandaca Eğitimi Vakfı’ (Stichting voor Nederlands Onderwijs in het Buitenland, NOB) aracılığıyla yurt dışında yaşayan Hollandalı çocuk ve gençler için Hollandaca eğitimi düzenliyor. NOB Vakfı, 2018 yılının Nisan ayında ‘Yurt Dışında Hollandaca Eğitiminin Durumu 2017/2018’ adında rapor yayınladı.

İkinci sayfasında NOB Vakfı'nın vizyonu olarak nitelendirilen “Anadil eğitimi çocuk ve gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olur, bugün nerede olurlarsa olsunlar ve yarın nereye giderlerse gitsinler.” ifadesinin yer aldığı raporda; anadilin önemi vurgulanıyor.

KİMLİK İNŞASININ VE ANADİLİN ÖNEMİNİ VURGULAMIŞLAR

Raporun birinci bölümünde, küreselleşmenin Hollandaca üzerindeki etkilerinden bahsedilmekte ve bu bağlamda sağlam bir kimlik inşasının önemi vurgulanırken, bunun yolunun anadil eğitiminden geçtiği belirtiliyor. Bu bölümdeki 2016 yılında yurt dışına göç eden Hollandalı sayısı, 127 bin 320 olarak belirtiliyor.

DÜNYADA NOB VAKFI'NA BAĞLI 198 OKULDA HOLLANDACA EĞİTİMİ

NOB raporunun ikinci bölümündeki verilere göre; 2017/2018 eğitim yılında toplam 118 ülkede 13 bin 430 Hollandalı veya Flaman kökenli öğrenci, Hollandaca eğitimi aldı. Bunlardan 12 bin 40’ı NOB Vakfı'na bağlı bir Hollanda okulunda veya uzaktan eğitim veren bir kuruluşa bağlıdır, 1.390’ı ise Avrupa okullarında Hollandaca dersi almaktadır. NOB vakfına bağlı toplam okul sayısı 198’dir.

82 ÜLKEDE HOLLANDACA EĞİTİMİ İÇİN DERSLİK VAR

82 ülkede Hollandaca eğitimi için derslikler bulunduğu belirtilirken, bunun dışındaki 36 ülkede Hollandaca eğitiminin uzaktan eğitim aracılığıyla sağlandığı ifade ediliyor. 2.5-18 yaşları arasında Hollanda okullarında eğitim alan veya uzaktan Hollandaca eğitimi alan 12 bin 40 öğrenci bulunuyor.

Öğrencilerin yüzde 11’i Belçika vatandaşı ike, Hollanda ve Belçika dışındaki Belçikalı öğrencilerin çoğunluğu ABD, Fransa, İspanya, Singapur ve Birleşmiş Arap Emirlikleri’nde bulunmaktadır.

ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI

Hollandaca eğitimi alan öğrencilerin ülkelere göre dağılımını gösteren haritaya göre, Türkiye’de Hollandaca eğitimi alan Hollandalı ya da Flaman öğrenci sayısı 100 ila 500 bandında yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE NOB’A BAĞLI 5 OKULDA HOLLANDACA EĞİTİMİ

NOB Vakfı'nın sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye’de ilk ve ortaöğretim düzeyinde NOB’a bağlı toplam 5 okul bulunmaktadır. Bunlar; Ankara’da ‘Stichting NTC Ankara - de Oranje Klomp’, İstanbul’da ‘Stichting Nederlands Onderwijs Istanbul’, Antalya’da ‘Stichting Lale’, Marmaris’te ‘Stichting NTC Marmaris’ ve Bodrum’da ‘NTC Bodrum De Bonte Koe’ adındaki haftasonu okullarıdır.

NOB Vakfı'na ilişkin mevzuatta, NOB Vakfı'na bağlı okulların Hollanda tüzel kişiliğine ve/veya bulundukları ülkenin tüzel kişiliğine sahip olmaları gerektiği bildirilmektedir. Hollanda Eğitim Bakanlığı Hollanda’daki resmi okullara verdiği kayıt numarasını (BRIN nummer) yurt dışındaki eğitim kurumları için de vermektedir. Türkiye’de bulunan hafta sonu okulları da BRIN numarası ile Hollanda’nın okul sisteminde kayıtlıdır ve dolayısıyla Eğitim Müfettişliği’nin denetimine tabidir.

Aynı raporun üçüncü bölümünde Hollanda’nın yurt dışında ilk okulunu 1920 yılında açtığı ifade edilirken, 1948 yılından itibaren ise yurt dışında bulunan Hollandalı aileler uzaktan eğitim konusunda ‘Wereldschool’ adlı kuruluştan yararlanabilmektedir. ‘De Wereldschool’ aracılığıyla 109 ülkede 1.000 öğrenciye 196 öğretmen tarafından ilk ve ortaöğretim derecesinde uzaktan eğitim verilmektedir. Hollanda Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak tanınan okul, şimdiye kadar 50 bin ders paketi satmıştır.

NOB, yurt dışında bulunan Hollandaca eğitimi imkânlarından aileleri haberdar etmekten sorumlu iken yurt dışında Hollandaca eğitimi imkânları şu şekildedir: Tamamen Hollandaca eğitimi, haftada birkaç saat olmak üzere Hollandaca Eğitimi (Hollandaca ve Hollanda Kültürü Dersi) veya uzaktan Hollandaca eğitimi. Ancak okullar arasında büyük farklılıklar yaşandığından dolayı uygulamada daha esnek davranıldığı belirtilmektedir.

ULUSLARARASI HOLLANDA OKULLARI

OKUL SAATLERİNDE VERİLEN HOLLANDACA VE HOLLANDA KÜLTÜRÜ DERSLERİ

NOB’un, Hollandaca ve Hollanda Kültürü Dersleri (NTC) için oluşturduğu konsepte göre öğrenciler haftada ortalama 3 saat (2,5 saat Hollandaca dil dersi ve 0,5 saat Hollanda ve Flaman kültürü dersi) NTC Dersi almaktadırlar. Bu derslerde, Hollandalı çocukların Hollandaca dilinde yetersiz kaldığı alanlara yoğunlaşılmaktadır. Bu alanlardan bazıları kelime hazinesi, anlayarak okuma ve yazımdır. NTC iki şekilde verilmektedir:

- Uluslararası okullardaki müfredatta yer alan ve dolayısıyla okul saatlerinde verilen NTC Dersi

- Okul saatleri dışında verilen NTC Dersi

NTC Dersi müfredatta yer alıyor ise Dutch Mothertongue (Hollandaca anadili) olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde 1.929 öğrenciye okul saatlerinde NTC Dersi veren 28 okuldan bazıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu öğrencilerden yüzde 63’ü ilköğretim düzeyinde, yüzde 34’ü ortaöğretim düzeyinde, yüzde 3’ü ise okul öncesi eğitim düzeyindedir.

OKUL SAATLERİ DIŞINDA VERİLEN HOLLANDACA VE HOLLANDA KÜLTÜRÜ DERSLERİ

Okul saatleri dışında verilen NTC derslerinin 7 bin 755 öğrenciyi kapsadığı belirtiliyor.

AVRUPA OKULLARINDA HOLLANDACA EĞİTİMİ

Avrupa Birliği’nin denetimine tabi olan 13 Avrupa Okulu’ndan (Schola Europaea) 8’inin Hollandaca bölümü var. Bu bölümlerde eğitim alan toplam 1.390 öğrenci bulunduğu belirtiliyor.

HOLLANDACA EĞİTİMİNE 14 MİLYON EURO BÜTÇE

Yurt dışındaki Hollandaca eğitimi için ayrılan toplam bütçe 2018 yılı için 14 milyon 6 bin 88 euro olarak belirtiliyor.

Raporun dördüncü bölümünde NOB’un, yurt dışındaki 190 Hollanda ve 8 Avrupa okulundaki Hollandaca eğitimini merkezden (Voorburg) 23 personel ile koordine ettiği belirtilmektedir. NOB’un velileri burs ve diğer imkânlar hakkında bilgilendirdiği, yurt dışında Hollandaca eğitimi için kütüphaneler ile iş birliği yaptığı ifade ediliyor.

YURT DIŞINDA HOLLANDACA EĞİTİM VAKFI

NOB yayınladığı raporda yurt dışında Hollandaca eğitimine ilişkin tanıtımı; kendi web sayfası aracılığıyla, senelik düzenlenen göç fuarına (Emigratiebeurs) katılarak, Hollanda’dan yurt dışına göç eden veya etmeyi düşünen Hollandalılar için tasarlanan web sayfalarında ilanlar yayınlayarak ve özellikle velileri bilgilendirmeye yönelik düzenlenen farklı etkinliklere katılım sağlayarak yaptığını açıklıyor.

UZAKTAN EĞİTİM VEREN 'DE WERELDSCHOOL'

Hollanda Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan ve uzaktan eğitim veren 'De Wereldschool' 2015 yılında, "Hollanda’yı/Hollandacayı unutma" sloganıyla bir kampanya başlatmıştır. Kampanyada Hollanda yemekleri ve Hollanda tarihindeki önemli şahsiyetler Hollandaca dili ile bağdaştırılarak yurt dışındaki vatandaşların Hollanda’yı ve Hollandacayı unutmamaları konusunda çağrı yapılmaktadır. ‘De Wereldschool’a başvurmaları için sıralanan argümanlardan bazıları şu şekildedir:

- “Çocuklarınız aileleri, aile büyükleri ve arkadaşları ile irtibatta kalsınlar”,

- “Çocuklarınız ilerde Hollanda’da eğitim alma imkânına sahip olsunlar”

- “Çocuklarınız çokdilli olmalarından ötürü iş piyasasında daha fazla rağbet görsün!”

Bu kampanya için sosyal medyada Facebook, LinkedIn ve Google Adworks kullanılmıştır.

TÜRKİYE'DE HOLLANDACA EĞİTİMİ

Türkiye’nin Antalya şehrinde okul saatleri dışında Lale Vakfı’nda, Hollandaca dil dersleri alan Tara adında bir öğrencinin hikâyesi de yayınlandı. Tara, haftada 3 saat ders aldıklarını, diğer öğrencilerle birlikte Aziz Nikola ve Hollanda Kralı'nın doğum gününü kutladıklarını ifade ediyor.

Lale Vakfı’nda öğrencilere senede 20’si Hollanda kültürünün aktarımı amacıyla verilen dersler olmak üzere 120 saat Hollandaca dil ve kültür dersleri (NTC) verildiği belirtiliyor.

LALE VAKFI'NDA HOLLANDACA DİL VE KÜLTÜR DERSİ

Ankara’da (Çankaya’da) ‘De Oranje Klomp’ adında bir Hollandaca Dil ve Kültür Okulu bulunurken, 2017/2018 eğitim yılı için hazırlanan okul rehberinin 8. sayfasında Hollanda kültürünün öğretimi ile ilgili ne yapıldığı anlatılıyor. Kültür dersleri ile çocukların Hollanda kültürü ile olan bağını muhafaza etmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçladıkları ifade ediliyor. Dört saatlik kültür dersleri Cumartesi günleri veriliyor. Yaşı büyük olan çocuklara Hollanda tarihiyle ilgili derslerin verildiği belirtilirken, kültür eğitimi ile ilgili okul rehberinde şu ifadeler yer alıyor: “Elbette Çocuk Kitap Haftası, Aziz Nikola, kralın doğum günü ve Paskalya gibi geleneksel Hollanda bayramları ve etkinliklerine de zaman ayrılmaktadır.”





DE ORANJE KLOMP OKUL GEZİSİ

De Oranje Klomp’ okulunun kendi okul binası bulunmazken, Özel Bilkent İlk Öğretim Okulu’nda eğitimini sürdürüyor.

Okul rehberinde yer alan ifadelere göre, ‘De Oranje Klomp’ okulunun dil ve kültür eğitimi (NTC onderwijs, Hollandaca Dil ve Kültür Eğitimi), Ankara’da yaşayan Hollandalı ve Flaman çocukların kesin dönüş yapmaları halinde Hollanda’da ve Belçika’daki eğitim sistemine kolay bir şekilde adapte olmalarını amaçlamakta. Okulda dil eğitimi yanı sıra, kültür eğitimi de veriliyor.

Okulda Hollanda eğitim sistemindeki ilköğretim derecesine göre eğitim veriliyor (4-12 yaş, 8 yıl). Bütün sınıflara cumartesi günü, yani okul saatleri dışında, saat 08.45’ten 13.00’a kadar eğitim verildiği belirtiliyor. Okul, Hollanda Eğitim Bakanlığının denetimine tabi ve NOB Vakfı’na üye.

FRANSA'DA HOLLANDACA EĞİTİM

Fransa’nın başkenti Paris’te, 200 öğrencinin Hollandaca anadil ve kültür eğitimi aldığı Lycée International okulunda, çocukların Hollanda kültürünü öğrenmeleri ve muhafaza etmeleri amacıyla düzenli olarak kültürel etkinlikler düzenleniyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aziz Nikola (Sinterklaas) eğlencesine ilişkin okulda Hollandaca eğitimden sorumlu yetkili; “Hollanda’nın gelenekleri okulumuz için oldukça önemlidir. Aziz Nikola bayramı her yıl kutlanmaktadır. ‘Çocuk Kitap Haftası’ da okulumuzun önemsediği bir etkinliktir. Bu kapsamda her sene okulumuzu Hollandalı bir yazar veya sanatçı ziyaret eder. Geleneklerimizi kesinlikle ayakta tutmaktayız!” ifadelerini kullanıyor.