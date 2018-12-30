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Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Türkiye'nin Münbiç operasyonunu kararlılıkla dile getirdiği günlerde ABD'nin bölgeden çekilmesi Avrupa'yı harekete geçirdi. Fransa'nın ardından Hollanda'dan da bölgeye asker gönderilmesi gündemde.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 08:47..
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Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

ABD'nin Suriye'den çekilme planlarını açıklaması bölgedeki YPG'yi korkuya sevk ediyor. Özellikle sahada kendilerine bir partner bulmaya çalışan PKK'lı teröristler, Avrupa'dan yardım istemişti.

Fransa'nın bir takım girişimlerinin üzerine Hollanda da Suriye düşünceleri yüksek sesle gündeme getirmeye başladı.

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

"SURİYE'YE ASKER YOLLAYALIM"

Hollanda'da hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisi Münbiç'e asker gönderilmesi ve PKK'ya yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Joel Voordewind "DEAŞ'a karşı mücadele veren YPG'nin" desteklenmesi gerektiğini açıklayarak Hükümetten bölgeye destek yollaması gerektiğini belirtti.

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Bölgeden ABD'nin çekilmesinden sonra Fransızlar da Münbiç'teki faaliyet alanını artırma girişiminde bulunmuştu.


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