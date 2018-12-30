Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'İstanbul'u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri' kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

Trump: Çin Devlet Başkanı ile çok iyi anlaşıyoruz

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Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs gece saatlerinde pompalı tüfek ile dehşet saçtı.