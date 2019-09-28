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Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

Türkiye'de uygulanması beklenen restoran ve kafelerde sigara yasağı, Hollanda'da hayata geçirildi.

AA | 28.09.2019 - 00:02..
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Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

Türkiye'de özellikle son 10 yıl içerisinde sigara kullanımına ve satışına dair çok ciddi kısıtlamalar getirilirken, mevcut yasalarda 2013 yılında yapılan değişiklikle özel araç bile olsa sürücülerin araba içinde sigara içmesi yasaklandı.

Sigarasız yaşam alanı sayısında mevcut durumdan şikayetçi olan sigara kullanmayanlar bu alanların artırılmasını istiyor.  Bu kapsamda Türkiye'de uygulanması beklen sigara yasaklarından bir tanesi Hollanda'da uygulanmaya başladı.

Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

KAFE VE RESTORANLARA SİGARA YASAĞI

Hollanda Danıştayı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin geçersiz olduğuna hükmetti.

Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Lahey Mahkemesinin bu yöndeki kararının yerinde olduğu belirtilerek, restoran ve kafelerde sigara içilebilen üstü kapalı bölümler için verilen özel iznin bugünden itibaren geçersiz olduğu bildirildi. 
Karara gerekçe olarak, restoran ve kafe çalışanları ile sigara içmeyenlerin, bu bölümlere girerek istemeden sigara dumanına maruz kalma ihtimalleri gösterildi.

DAVA AÇILMIŞTI

Bu durumun da Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu ifade edildi.
Sigara karşıtı Hollanda Temiz Hava Vakfı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu, bu nedenle iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine karşı dava açmıştı.

Lahey Mahkemesi de vakfı haklı bulmuş ancak hükümet kararı Danıştaya taşımıştı.

Ülkede, 1 Temmuz 2008'den itibaren sigara yasağı getirilen restoran ve kafelerde kapalı sigara bölümleri için özel izin hakkı bulunuyordu.

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Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

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