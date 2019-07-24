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Hollanda'dan tatile gelen aile kaza yaptı

Tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA | 24.07.2019 - 03:17..
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İstanbul'da D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde kaza meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil, Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Kasım Şimşek'in kullandığı 11-TF-LZ plakalı otomobile çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. 

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Hollanda'dan tatile gelen aile kaza yaptı


Hollanda'dan tatile gelen aile kaza yaptı

Hollanda'dan tatile gelen aile kaza yaptı

Hollanda'dan tatile gelen aile kaza yaptı

Hollanda'dan tatile gelen aile kaza yaptı

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