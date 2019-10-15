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Hollanda'da aile, bodrumda dünyanın sonunu bekledi

Bir evin bodrumunda yaşayan aile, 9 yıldır dünyanın sonunu beklerken bulundu.

AA | 15.10.2019 - 17:18..
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Hollanda'da Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, dünyanın sonunu beklediği aktarıldı. Ailenin, çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

ÇOCUKLAR BAŞKA İNSANLARIN YAŞADIĞINI BİLMİYOR

Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları ifade edilen haberde, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi.

İLK KEZ DIŞARIYA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Olay; köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıktı.

Hollanda'da aile, bodrumda dünyanın sonunu bekledi

AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan araştırma sonucu, evin oturma odasında bulunan bir dolabın arkasında bodruma geçen bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı bildirildi. Polisin aileyi tahliye ettiği ve çiftlikte araştırma başlattığı belirtildi.

Hollanda'da aile, bodrumda dünyanın sonunu bekledi

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