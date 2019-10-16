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Hollandalı ırkçı profesör Türk öğrenciyi reddetti

Türk öğrencinin yaz dönemi için kendisine yaptığı başvuruyu "Türkiye Kürdistanı işgal etti, seni kabul edemem" sözleriyle reddeden profesör, Avrupa’da Türklere yönelik ayrımcılığı gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 12:25..
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı, sivillerin hedef alındığı yalanıyla yayan Avrupa devletlerinde şimdi de Türklere yönelik ırkçı davranışlar arttı.

TÜRKLERE YÖNELİK IRKÇILIK ARTTI

İnsan haklarına, eşitlik ve özgürlüğe sahip çıktıkları iddialarıyla sadece kendi çıkarları doğrultusunda demokrasi savunuculuğu üstlenen, ancak teröristlerin yaptığı katlimlara gözlerini yuman Avrupalılar, "Suriye işgali" yalanıyla Türklere saldırmaya başladı.

Bir sosyal medya kullanıcısının ortaya çıkardığı olay, Avrupanın "önde gelen" üniversitelerindeki çarpık anlayışı da gözler önüne serdi.

"KÜRDİSTAN'I İŞGAL ETTİNİZ"

Amsterdam Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsüne, yaz dönemi için staj başvurusunda bulunan bir Türk öğrenci, fakültenin ileri gelen profesörü tarafından Türkiye’nin Suriye harekatı nedeniyle reddedildi.

Hollandalı ırkçı profesör Türk öğrenciyi reddetti

"TÜRK ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMİYORUM"

Türk öğrencinin başvurusuna "Türkiye’nin Kürdistan işgalinin mağduru olduğunuz için üzgünüm. Ancak bu konu nedeniyle Türkiye’den gelen hiçbir öğrenciyi kabul edemem." şeklinde yanıt veren ırkçı profesör, tepkileri de beraberinde getirdi.

Hollandalı ırkçı profesör Türk öğrenciyi reddetti

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Amsterdam Üniversitesi yönetimi de, konuyu Twitter hesabından adı geçen profesörün davranışının kabul edilemez olduğunu paylaşmakla yetinerek özür diledi.

Hollandalı ırkçı profesör Türk öğrenciyi reddetti

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