Hollandalılar yaz başından beri ülkeyi neredeyse istila eden, meşe alayı tırtıllarıyla mücadele ediyor.

Ağaç ve bahçeleri saran, sayısı tehlikeli boyutlara ulaşan tırtıllar, alerjik reaksiyonlardan astım problemlerine kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

MÜCADELE POLİTİKASI YETERSİZ

Kendisine veya havada uçuşan tüylerine olası bir temasta, 4 hafta sürecek alerjiye neden olan tırtıllar, vücudun pek çok yerinde kırmızı, kaşıntılı ve ağrılı şişliklere neden oluyor.

Meşe alayı tırtıllarının sayısı, Hollanda'daki birçok bölgede, geçen yıla göre üçe katlandı. Özellikle yeşillik alanların yoğun olduğu Brabant, Enschede, Arnsberg gibi bölgelerde, zehirli tırtıl popülasyonu oldukça yüksek. Hollanda hükümeti, aylardır çeşitli yöntemlerle mücadale etse de, çabaları sonuç vermedi.

HALK KENDİ YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRDİ

Brabant bölgede yaşayanlar, yerel belediyelerin insanlara bulundukları ormanlık alanlarda tırtıllara dikkat etmeleri ve özellikle ağaçlara yaklaşmamaları yönündeki uyarılarınınsa oldukça yetersiz olduğunu söylüyor.

Hollanda’nın tırtıl sorunu bitmek bitmiyor İZLE

Birçok insan, hükümetin destek ve ekolojik mücadele yöntemini yetersiz bulup kendi yöntemlerini geliştiriyor. Ülkenin Enschede şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Attie Saas, bahçesini saran zehirli tırtıllardan ısı tabancasıyla kurtulmaya çalışıyor.





HAYVANCILIK İÇİN DE RİSKLER BULUNUYOR

Büyükbaş hayvanların, çim ve samanlarda da bulunan bu zehirli tırtıllardan yemeleri sonucu zaman zaman iltihaplanmalarla karşılaştıkları belirten yetkililer, tırtıl istilası altındaki bölgelerde çeşitli kuş ve böcek türlerinin sayısını artırarak bu soruna çözüm bulmaya uğraşıyor.

ALERJİK TEHDİT YILLARCA SÜRECEK

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, ağaçlarda budama yapılmasının da tehlikeli olduğu, yeşillik her türlü alanda kaşıntıya ve yanma hissine neden olan kılların hâlâ mevcut olduğu ve alerjik tehdidin 6 ya da 7 yıl boyunca aktif kalabileceği bildirildi.