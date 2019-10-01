Hollywwod yıldızını gören Zelenskiy, gözlerini alamadı

Ukrayna'da çok sevilen bir komedyenken hiçbir siyasi tecrübesi bulunmamasına karşın ezici oyla devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, 'Mission Impossible' (Görevimiz Tehlike) serisinin yeni filmini çekmek için yer arayışı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Tom Cruise'u, makamına davet etti.

"ÇOK YAKIŞIKLISINIZ"

Washington Post gazetesinin "Trump'ı cezbettikten sonra gözlerini Cruise'e dikti." diye dalga geçtiği Ukrayna lideri, salondan içeri giren ünlü aktörü, "Çok yakışıklısınız." diye karşıladı.

Bu sözler karşısında gülen Cruise, "Faturaları ödemeye yardımcı oluyor." karşılığını verdi.

TRUMP İLE İLGİLİ SOHBET GÖSTERİLMEDİ

Sohbet sırasında kendi oyunculuk tecrübelerini paylaşan ve devlet başkanlığının ne kadar yorucu bir iş olduğundan yakınan Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusundaki durumla ilgili Minsk Anlaşmaları sürecinin durmasından da şikayet etti. Ukrayna devlet başkanlığının yayınladığı Zelenskiy-Cruise videosunda, Trump ve arka planında Ukrayna'nın yer aldığı hakkındaki azil sürecine ait bir sohbet gösterilmedi.