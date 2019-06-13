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Holokost nedir

Holokost, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Yahudilere karşı uyguladıkları sistematik soykırımdır.

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Almanya'nın Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon kişinin kaynaklara göre ölü sayısı değişir sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir.

Yahudiler başta olmak üzere Sintiler, Romanlar, Yenişler ve diğer Çingene kabul edilen insanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, eşcinseller, Yehova'nın Şahitleri, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavlar da bu katliamın kurbanları olmuşlardır.

"NİHAİ ÇÖZÜM"

Birçok akademisyen ise bu grupları Holokost'a dahil etmeyerek, Holokost'u sadece Yahudi Soykırımı olarak,Naziler olayları zaman zaman "Yahudi problemine nihaî çözüm" olarak tanımlamışlardır.

Holokost nedir

MİLYONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tüm Holokost kurbanları hesaba katılınca, hayatını kaybedenlerin sayısı, bazı akademisyenlere göre 17 milyon kişiye kadar çıkabilir.

DORUĞA ULAŞAN ÖLÜMLER, KAYIPLAR

Bu insanların öldürülme nedeni, Nazi döneminde doruğuna varmış olan Yahudi nefretinin ve Nazi ırkçılığı görüşüne göre "yaşamaya hakkı olmayan alt-sınıf ırklar" olarak görülmüş olmalarıydı.

Holokost nedir

ALMANYA'DAN ÖZÜR VE TAZMİNAT

Yaşanan bu insnalık suçundan yıllar sonra Almanya hükümeti İsrail'den ve tüm Yahudilerden özür dilediğini açıklayarak, acılarını paylaştıklarını söyledi. Almanlar aynı zamanda İsrail'e tazminat da ödedi.

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