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Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor

Koronavirüs döneminde sosyal mesafeyi koruyan işçiler, bu şekilde salgının yayılmasına engel oluyor.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 09:30..
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Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor

Koronavirüsten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmak ve sosyal mesafeyi korumak büyük önem arz ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde kayda geçen bir görüntü, sosyal mesafeyi gösteren en iyi örneklerden biri...

SOSYAL MESAFEYİ KORUYORLAR

Honda'nın üretim tesisinde görevli çalışanlar, öğle yemeğini yerken aralarındaki güvenli mesafeye de dikkat ediyor.

Çin, ilk başta koronavirüse hazırlıksız yakalansa da sonrasında evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi alınan önlemler, ülkedeki vaka sayısının düşmesinde etkili oldu.

KARANTİNA KALDIRILACAK

Karantinanın kaldırılması konusunda hazırlıkların devam ettiği Vuhan kentinde bulunan doktorların da yaşadıkları şehirlere geri dönmeye başladığı belirtildi.

Honda çalışanları, öğle yemeğini mesafeli yiyor

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