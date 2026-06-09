Honda'nın Türkiye'de ürettiği ilk motor: PCX125 satışa sunuldu

Nisan ayında İzmir Aliağa'daki fabrikada üretimine başlanan popüler scooter modeli Honda PCX125, Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluştu.

Ön sipariş süreci tamamlanan yerli motosiklet, 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak satışa sunuldu.

Yenilenen model, 100 kilometrede ortalama 2,1 litrelik düşük yakıt tüketimiyle hem ekonomik hem de konforlu bir sürüş vadediyor.

Aracın 8,1 litrelik yakıt deposu, tek bir depo doldurulduğunda sürücüsüne yaklaşık 385 kilometre kesintisiz menzil sağlıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Güvenilir eSP+ motor teknolojisiyle donatılan scooter, geniş sele altı bagaj hacmi ve Honda RoadSync sistemiyle kullanıcı dostu özellikler sunuyor.

Sürüş güvenliğini artırmak adına araçta Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi ile tek kanallı ABS destekli disk frenler yer alıyor.

HONDA PCX125 TÜRKİYE FİYATI

Farklı renk seçenekleriyle bayilerde yerini alan Honda PCX125, 189 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Küresel üretim standartlarında üretilen bu yeni model, hem bireysel hem de ticari mobilite ihtiyaçlarına modern çözümler getiriyor.