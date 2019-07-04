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Honduras'ta balıkçı teknesi alabora oldu: 26 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta balıkçı teknesi batması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

AA | 04.07.2019 - 06:38..
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Ülkenin Gracias a Dios burnuna yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, 73 kişiyi taşıyan Capitan Waly isimli teknenin batması sonucu 26 balıkçı hayatını kaybetti.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Jose Domingo Meza, teknedeki 73 kişiden 47'sinin kurtarıldığını, hayatını kaybeden 26 kişinin erkek ve dalgıç balıkçı olduğunu açıkladı.

Honduras'ta balıkçı teknesi alabora oldu: 26 ölü

GÜN İÇİNDEKİ İKİNCİ KAZA

Kurtarılanların, Honduras Deniz Kuvvetlerine ait bir gemiye aktarıldığını belirten Meza, balıkçı teknesinin 70 ton yük taşıdığını ve bunun, gün içerisindeki ikinci tekne kazası olduğunu söyledi.

Istakoz avı mevsimi açıldığı için 1 Temmuz itibariyle birçok balıkçı teknesinin denize çıktığını hatırlatan Meza, günün ilk saatlerinde Miss Francelia adlı balıkçı teknesinin de battığını ve 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını sözlerine ekledi.

Honduras deniz kuvvetleri, batma sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen tekneler hakkında soruşturma başlattı.

Honduras'ta balıkçı teknesi alabora oldu: 26 ölü

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