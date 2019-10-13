Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek

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ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

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Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

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1 İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla ülkemize altın madalya getiren İbrahim Çolak, gösterdiği performansla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.

2 Askerler için yemek yapıyorlar Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nun sürdüğü bölgede Ceylanpınarlı kadınlar kendilerini koruyan asker için sarma sarıyor.

3 ABD'deki PKK'lılara 'Ölürüm Türkiyem' dinleten Türk New York'ta toplanan terör örgütü yandaşı bir grup, Türkiye aleyhine slogan atarken, tek başına seslerini kesen bir Türk vardı..

4 Buldukları 310 milyon yıllık fosille ekibe girdiler Kanada'da fosil araştırmalarına ilgi duyan 2 çocuk, New Brunswick eyaletindeki Grand Lake kıyılarında 310 milyon yıllık omurgasız sürüngen fosilleri buldu.

5 Çalıştığı otelde dolabına yiyecek koyan çalışan kovuldu Oda temizlikçisi olarak çalıştığı lüks otelde, müşterilerden arta kalan cips ve bir avuç fındığı yönetimden izin almadan dolabına koyan işçi kapı önüne konuldu.

6 Burak Yılmaz gol pozisyonunu anlattı Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golü anlatan Burak Yılmaz esprili bir dille, "O topa dokunsam beni öldürürlerdi" dedi.