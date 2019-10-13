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Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek

Amerika'dan aldığı destekle aylardır Çin'e karşı eylem yapan protestocular, YPG'li teröristlerle birlikte slogan attı.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 09:31..
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Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek

Suriye'deki teröristlere para ve silah yardımı yapan Amerika bir yandan da Hong Kong'daki eylemcilere destek vererek ülkede sokakların savaş alanına dönmesini sağlıyordu.

YPG İLE HONG KONG EL ELE

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte İngiltere'de yaşayan YPG seviciler sokaklara döküldü. YPG'lilere eşlik edenler ise Hong Kong eylemcileri oldu.

Terör örgütünün paçavralarıyla birlikte yürüyerek slogan atan terör sevicilere polis ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek ViDEO

Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek

Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek

Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek

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