Suriye'deki teröristlere para ve silah yardımı yapan Amerika bir yandan da Hong Kong'daki eylemcilere destek vererek ülkede sokakların savaş alanına dönmesini sağlıyordu.
YPG İLE HONG KONG EL ELE
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte İngiltere'de yaşayan YPG seviciler sokaklara döküldü. YPG'lilere eşlik edenler ise Hong Kong eylemcileri oldu.
Terör örgütünün paçavralarıyla birlikte yürüyerek slogan atan terör sevicilere polis ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.
Hong Kong eylemcilerinden YPG'ye destek ViDEO