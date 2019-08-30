Hong Kong eylemcilerinin lideri gözaltında

Demokrasi yanlısı aktivisti Joshua Wong, kurduğu siyasi parti Demosisto’dan yapılan açıklamaya göre, Hong Kong’da gözaltına alındı.

ÖZEL BİR ARACIN İÇİNE İTİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Açıklamada, Wong’un yerel saatle 07:30’da bir tren istasyonunda dolaşırken aniden özel bir aracın içine itilerek götürüldüğü bildirildi. Wong’un Wan Chai bölgesindeki polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

YETKİSİZ OLARAK MECLİS KURMAKLA SUÇLANIYOR

Bir diğer önemli aktivist olan Agnes Chow da bu sabah tutuklandı. Hong Kong polisi, her iki aktivistin de başkalarını yetkisiz bir meclise katılmaya teşvik etme ve bilerek yetkisiz bir mecliste yer alma şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi. Wong yetkisiz olarak bir meclis kurmakla da suçlanıyor.