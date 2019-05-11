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Hong Kong parlamentosunda kavga

Çin'de bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bir yasanın değişmesi konusu, parlamentoda tartışılıyordu. Ancak milletvekilleri birbirini dinlemedi ve parlamentoda tartışma çıktı.

AA | 11.05.2019 - 16:32..
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Hong Kong parlamentosunda, şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek biçimde yasal değişiklik yapılması görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

Hong Kong parlamentosunda kavga

MİKROFONU ELE GEÇİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Siyasetçilerin kürsüdeki mikrofonu ele geçirmek için tutuştuğu kavgada, küfür edenler ve sıraların üzerinden atlayanlar görüldü.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını savunurken, Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Hong Kong parlamentosunda kavga çıktı VİDEO

1997'DE ÇİN'E DEVRETMİŞLERDİ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong parlamentosunda kavga

Çin  Ağustos 2014'te, Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini, ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

ŞEMSİYE DEVRİMİ

"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda, "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

Çin'den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

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