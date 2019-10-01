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Hong Kong polisi bir göstericiyi vurdu

Çin’in kuruluş yıl dönümü nedeniyle alevlenen protestolarda 18 yaşındaki bir gösterici, polis kuvvetlerinin ateşlediği silahla yaralandı.

AA | 01.10.2019 - 17:16..
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

POLİSLER ATEŞ AÇTI

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bir gösterici, polis tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandı.

Hong Kong polisi bir göstericiyi vurdu

GENÇ GÖSTERİCİ OMZUNDAN VURULDU

Tai Ho Caddesi'nde, kalabalık gösterici grubunun güvenlik güçlerine saldırdığını belirten yetkililer, polisin önce göstericileri uyardığını daha sonra ateş açtığını ifade etti.

Hong Kong'da gösteriler devam ediyor- FOTO GALERİ

Hong Kong polisi bir göstericiyi vurdu

Omzundan vurulan 18 yaşındaki gösterici, hastanede tedavi altına alındı.

31 KİŞİ YARALANDI

Sağlık yetkilileri, gösterilerde yaralanan 31 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Hong Kong polisi bir göstericiyi vurdu

Hong Kong polisi bir göstericiyi vurdu

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