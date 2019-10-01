Hong Kong polisi bir göstericiyi vurdu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.
POLİSLER ATEŞ AÇTI
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bir gösterici, polis tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandı.
GENÇ GÖSTERİCİ OMZUNDAN VURULDU
Tai Ho Caddesi'nde, kalabalık gösterici grubunun güvenlik güçlerine saldırdığını belirten yetkililer, polisin önce göstericileri uyardığını daha sonra ateş açtığını ifade etti.
Hong Kong'da gösteriler devam ediyor- FOTO GALERİ
Omzundan vurulan 18 yaşındaki gösterici, hastanede tedavi altına alındı.
31 KİŞİ YARALANDI
Sağlık yetkilileri, gösterilerde yaralanan 31 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.