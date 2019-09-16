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Hong Kong polisine sertleşin çağrısı

Yaklaşık 4 aydır süren protestolar bir türlü dinmeyince polise protestoculara karşı gerçek mermi kullanma emri geldi.

AA | 16.09.2019 - 18:23..
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Zanlıların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da, Genç Polis Memurları Birliği Başkanı Lam Chi-wai, birliğin hafta sonu protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını "en sert şekilde kınadığını" belirtti.

"POLİSLERİN HAYATI TEHLİKEDE"

Protestocuları "isyancılar" olarak nitelendiren Lam, polis memurlarının hayatının, organize şekilde fırlatılan molotofkokteyler ile tehdit edildiğini söyledi.

Hong Kong polisine sertleşin çağrısı

İSYANCILARA UYARI

Lam, "Mantıklı düşünme kabiliyetini kaybeden isyancıları uyarmalıyım, kullandığınız benzin bombaları şüphesiz ölümcül silahlardır." dedi.

Protestocunun molotofkokteyli atmaya hazırlandığı esnada, olay yerindeki polislerin bu durumu kendilerine veya diğerlerine ölümcül bir saldırı olarak görebileceğini ifade eden Lam, polislerin bunu durdurmak için "gerçek mühimmat" dahil güç veya bir silah kullanabileceği uyarısını yaptı.

Hong Kong'da protestocular polise direnemiyor VİDEO

POLİSLERE KARARLI OLUN ÇAĞRISI

Lam, polis memurlarına, kendilerini veya başkalarını korumak için makul ve uygun gücü kararlı bir şekilde kullanma çağrısında bulundu.

Hong Kong polisine sertleşin çağrısı

Bu arada emniyet yetkilisi Tse Chun-Chung, bölgede haziran ayından bu yana düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının bin 453'e yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong yönetimi, bölgede dün binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından şiddetin çözüm olmadığını açıklamıştı.

Hong Kong'da sokaklar savaş alanı VİDEO

Hong Kong polisine sertleşin çağrısı

Hong Kong polisine sertleşin çağrısı

Hong Kong polisine sertleşin çağrısı

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