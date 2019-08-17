Hong Kong protestolarına öğretmenler de katıldı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarının ardından, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşan yüzbinlerce gösterici sokaklara döküldü. Her geçen gün yenisinin eklendiği protestolara, son olarak öğretmenler de katıldı.

"TASARIYI GERİ ÇEK"

Hong Kong’un Central semtinde bulunan Charter Garden bölgesinde binlerce gösterici, yerel saatle 11.30’da toplandı. Bölgede zaman zaman sağanak yağmurun bastırmasına aldırış etmeyen göstericiler, Hong Kong Meslek Ögretmenleri Birliği'nin organizasyonuyla toplanırken, suçluların Çin’e iadesi tasarısının tamamen geri çekilmesi ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın istifası yönünde taleplerini yineledi.

Göstericilerin taşıdıkları pankartlarda "Gelecek nesli koru, Tasarıyı tamamen geri çek. Öğrencileri Koru. Yürüyüşe destek ver. Şiddeti durdur. Cinsel, fiziksel şiddete ve istismara hayır." yazıları öne çıktı.

ÇİN'İN OLASI MÜDAHALESİ KORKUTUYOR

Çoğunu orta yaş sınıfı kişilerin oluşturduğu toplantı sonrası göstericiler, Hong Kong Yerel Hükümet Konağına doğru ilerlemeye başladı.

Muhabirlere konuşan Meslek Öğretmeni Sum Ho, göstericilerin, tasarının geri çekilmesi, Hong Kong’daki öğrencilere yönelik kıyım yapılmaması, polisin şiddet eylemlerine yönelik soruşturma yapılması ve yerel hükümetin istifa etmesi yönündeki taleplerin "temel talepleri" olduğunu kaydetti.

Çin ordusunun Hong Kong’a müdahalesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu kaydeden Sum, Çin hükümetinin 30 yıl önce Tieanmın Meydanı’nda göstericilere yaptığı sert müdahalenin o dönemde Hong Kong’da kendilerini de korkuttuğunu söyledi.

Hong Kong’da bugün Charter Garden gösterisinin yanı sıra öğleden sonra Hun Hom bölgesinde de gösteri yapılması planlanıyor.