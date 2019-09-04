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Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong'da yönetim, protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekeceğini açıkladı.

AA | 04.09.2019 - 13:07..
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Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestolar, 14. haftasına girmek üzere.

3 aydır devam eden protestolara sebep olan şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada, çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

YASAL DÜZENLEMENİN ASKIYA ALINACAĞI DUYURULMUŞTU

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.

Protestocular, ateş yakarak barikat kurdu VİDEO

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

GÖSTERİCİLER TAMAMEN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler, tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

BUGÜN YASA TASARISI GERİ ÇEKİLECEK

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in, bugün şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekildiğini açıklamasının beklendiği bildirildi.

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor

Hong Kong yönetimi yasa tasarısını geri çekiyor




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