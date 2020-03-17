taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4465
Euro
7.1713
Altın
1483.09
Borsa
85918.32
Gram Altın
307.512
Bitcoin
34874.15

Hong Kong, yurt dışından gelenleri karantinaya alacak

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi, zorunlu olmadıkça yurt dışına gidilmemesi konusunda uyardı.

AA | 17.03.2020 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hong Kong'un koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün karantinaya alacağı bildirildi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, tedbirlerin yarın uygulamaya gireceğini, Makao ve Tayvan'dan gelecek yolcuların ise karantinaya alınmayacağını açıkladı.

SON VAKALAR YURT DIŞI KAYNAKLI

Lam, Hong Kong'da görülen son 57 vakadan 50'sinin yurt dışından taşınmasından ötürü ilave tedbir almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yurt dışı kaynaklı vakaların artışına dikkati çeken Lam, "Yurt dışından gelen vakaları çıkarırsak, geçen hafta vaka sayısı 7. Bu tedbirleri almazsak önceki çabalarımız da boşa gidecekti." dedi.

Hong Kong, yurt dışından gelenleri karantinaya alacak

"YOLCULUK YAPMAYIN" TAVSİYESİ

Lam, ayrıca, halka zorunlu olmayan yolculuklardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Hong Kong'da şu ana kadar 157 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Hong Kong, yurt dışından gelenleri karantinaya alacak

KIRGIZİSTAN SINIRLARINI KAPATACAK

Öte yandan, koronavirüs vakasının tespit edilmediği Kırgızistan'da Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı aldıklarını bildirdi.

Ömürbekova, Başbakanlıkta yaptığı günlük brifingde, "Yabancılar ülkeden çıkabilecek, Kırgız vatandaşları ülkeye girebilecek. Bu üç haftalık geçici uygulama yük taşımacılığını kapsamıyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'a mülteci geçişi devam ediyor
Sığınmacı hareketinin başladığı günden bu yana Yunanistan'a, 147 bin 132 sığınmacı geçiş yaptı.
İngiliz halkı, korona nedeniyle marketlere akın etti
İngiltere'de "İhtiyaç fazlası alışveriş yapmayın" uyarılarına rağmen, marketlerde uzun kuyruk oluştu.
Miçotakis: Türkiye ile yaşamak zorundayız
Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin, Fransa ve Almanya ile yapacağı zirveden çıkacak sonucu bekliyor.
İran'da şifa için yalanan türbeler kapatıldı
İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
178
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
265
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
109
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
67
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
149
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
504
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir