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Hong Kong'da çocuk protestocuyu vuran polise saldırı

Hong Kong’da protestolarda maske takılmasının yasaklanmasının ardından yapılan protestolarda bir sivil polis, 14 yaşındaki bir protestocuyu bacağından vurdu.

DHA | 05.10.2019 - 12:06..
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Hong Kong'da çocuk protestocuyu vuran polise saldırı

Hong Kong’da hükümetin gösterilerde maske takılmasını yasaklamasının ardından yüzlerce protestocu, maske takarak caddelere çıktı.

Protestocuların sokaklara döküldüğü sırada bir sivil polis, özel aracıyla Yuen Long bölgesinden geçmek istedi. Ancak sivil polis, protestoculardan birine çarptı ve bu nedenle protestocular aracın etrafını çevreledi.

Yaşanan arbedede sivil polis, 14 yaşında bir protestocuyu bacağından vurdu.

Hong Kong'da eylemciler polisi linç etti VİDEO

DÜŞEN SİLAHINI TEKRAR ALDI

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde; sivil polisin eylemciler tarafından darbedildiği, olay yerinden kaçmaya çalışan polise molotof kokteyli atıldığı, polisin yanan kıyafetini söndürerek kaçtığı sırada silahını düşürdüğü; bir eylemcinin silahı almak üzereyken polisin hızlı davranıp silahını aldığı görülüyor.

Hong Kong'da çocuk protestocuyu vuran polise saldırı

AYAKKABISINI SÖNDÜRÜP KAÇTI

Görüntülerin devamında yüzü kanlar içindeki polisin, telefonla yardım istediği sırada yine molotoflu saldırıya maruz kaldığı ve ayakkabısının yandığı, ayakkabısını söndüren polisin sonrasında bölgeden kaçtığı görülüyor.

Hong Kong'da çocuk protestocuyu vuran polise saldırı

SİVİL POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan, olayda bacağından vurulan 14 yaşındaki protestocu, Pok Oi Hastanesi'ne sevk edilirken; polis yaptığı açıklamada, olaydaki sivil polisin hayati tehlikesinin bulunduğunu ve sivil polisin kendisini korumak için bir el ateş ettiği belirtti.

Ayrıca, Hong Kong’daki tüm metro ve tren servislerinin askıya alındığı belirtildi.

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