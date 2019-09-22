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Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

Sokaklarda büyük bir öfkeyle polisle karşı karşıya gelen eylemciler, bazı dükkan ve mağazalara da saldırmaya başladı.

DHA | 22.09.2019 - 16:05..
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Hong Kong’daki Sha Tin ve Nam Cheong AVM’lerine giriş yapan eylemciler, Çin ile bağlantılı olduğunu iddia ettikleri işletmeleri hedef aldı ve bu işletmelerin cam vitrinlerine yapışkanlı kağıtlar yapıştırarak damgaladı.

AVM’lerde toplanan çok sayıda eylemci, bu işletmelere tepki gösterirken, zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

BİBER GAZI KULLANILDI

Yerel medya, polisin, AVM’lerin dışındaki sokaklarda biber gazıyla eylemcileri dağıtmaya çalıştığını duyurdu.

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı ViDEO

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

Hong Kong’da eylemciler AVM’leri bastı

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