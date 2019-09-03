Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da 3 aydır devam eden protestolar nedeniyle sokaklar, savaş alanına döndü.
Polis ekipleri, eylemlerin sona ermesi için müdahalenin şiddetini her geçen gün artırmaya başladı.
KOLAY TEŞHİS İÇİN...
Öte yandan; hava kararsa da eylemcilerin şemsiyelerini ellerinden bırakmamasının bir nedeni daha ortaya çıktı.
Bunun sebebi; polis ekiplerinin helikopterlerden eylemcilerin üzerine floresan tozu atması.
Eylemcilerin kolaylıkla tespit edilmesi için atılan floresan tozları, ultraviyole ışınıyla rahatlıkla görülüyor.
Üzerine helikopterden floresan tozu atılan bir eylemci, o anları görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı.