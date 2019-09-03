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Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Devam eden gösterilerde hem eylemciler hem de polis, yeni yöntemlere başvuruyor. Bunun son örneği ise; floresan tozu.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 09:17..
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Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da 3 aydır devam eden protestolar nedeniyle sokaklar, savaş alanına döndü.

Polis ekipleri, eylemlerin sona ermesi için müdahalenin şiddetini her geçen gün artırmaya başladı.

KOLAY TEŞHİS İÇİN...

Öte yandan; hava kararsa da eylemcilerin şemsiyelerini ellerinden bırakmamasının bir nedeni daha ortaya çıktı.

Bunun sebebi; polis ekiplerinin helikopterlerden eylemcilerin üzerine floresan tozu atması.

Eylemcilerin kolaylıkla tespit edilmesi için atılan floresan tozları, ultraviyole ışınıyla rahatlıkla görülüyor.

Üzerine helikopterden floresan tozu atılan bir eylemci, o anları görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı.

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor VİDEO

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