Hong Kong'da 3 aydır devam eden protestolar nedeniyle sokaklar, savaş alanına döndü.

Polis ekipleri, eylemlerin sona ermesi için müdahalenin şiddetini her geçen gün artırmaya başladı.

KOLAY TEŞHİS İÇİN...

Öte yandan; hava kararsa da eylemcilerin şemsiyelerini ellerinden bırakmamasının bir nedeni daha ortaya çıktı.

Bunun sebebi; polis ekiplerinin helikopterlerden eylemcilerin üzerine floresan tozu atması.

Eylemcilerin kolaylıkla tespit edilmesi için atılan floresan tozları, ultraviyole ışınıyla rahatlıkla görülüyor.

Üzerine helikopterden floresan tozu atılan bir eylemci, o anları görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı.

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor VİDEO