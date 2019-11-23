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Hong Kong'da halk, yerel seçime gidiyor

Hong Kong'da protestoların gölgesinde, yerel seçim için sandık başına gidileceği açıklandı.

AA | 23.11.2019 - 12:37..
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Hong Kong'da halk, yerel seçime gidiyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi ve özgürlük taleplerini dile getiren halk, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçim gerçekleştirecek.

SANDIK BAŞINA GİDİLİYOR

Demokrasi savunucularıyla Çin yanlıları arasındaki toplumsal kamplaşmanın giderek keskinleştiği kentte, yarın yapılacak mahalli idare seçimine halktan rekor katılım bekleniyor. Şüphelilerin Çin'e iadesi yasa teklifininin körüklediği protestoların haziran ayından bu yana sürdüğü Hong Kong'da vatandaşlar yarın, göstercilerle polis arasındaki çatışmaların oluşturduğu şiddet ortamında mahalli meclis üyelerini seçecek.

1104 ADAY YARIŞACAK

4 yılda bir yapılan yerel seçim, 7 milyon 400 bin nüfuslu otonom bölgede gerçekleştirilen tek tam demokratik seçim özelliğini taşıyor.

Çin'in kuklası olmakla suçladıkları Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam hükümetine tepkili olan demokrasi yanlıları, Pekin yanlılarının baskın olduğu mevcut siyasi havayı değiştirmek için belediye meclis üyeliği seçimini büyük fırsat olarak görüyor. 2020'de düzenlenecek genel seçimlerde hükümet ve milletvekillerini seçmek üzere vatandaşlar adına oy verme hakkı kazanacak belediye meclis üyelerinin belirleneceği mahalli seçimde, toplam 1104 aday yarışacak.

Hong Kong'da halk, yerel seçime gidiyor

ADAYLAR, 18 SEÇİM BÖLGESİNDE 452 SANDALYE İÇİN YARIŞACAK

18 seçim bölgesinden 452 sandalye için yarışacak adaylardan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına 1200 kişilik komiteye girerek, hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

Belediye meclislerinde toplam 479 sandalye bulunuyor. Bunlardan 27'si seçim dışı anayasal süreçlerle belirleniyor, geri kalanı ise sandıktan çıkıyor. Rekor sayıyla 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı seçimde kazanan adaylar, görevlerine yeni yıldan itibaren başlayacak.

Hong Kong'da halk, yerel seçime gidiyor

JOSHUA WONG'A İZİN VERİLMEDİ

Hong Kong'da belediye meclis üyeleri, hükümetin seçilmesinde söz sahibi olmalarının yanı sıra altyapı, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerini yürütme görevini de üstleniyor. Adaylık başvurularının tamamının kabul edildiği seçim için sadece Hong Kong'un önde gelen aktivistlerinden Joshua Wong'un belediye meclis üyeliği yarışına katılmasına izin verilmedi. "Hong Kong'un bağımsızlığını" savunduğu gerekçesiyle Pekin yönetiminin "kırmızı çizgiyi aştığı" belirtilen Wong'un yaptığı adaylık başvurusu reddedildi.

Hong Kong'da halk, yerel seçime gidiyor

EMNİYET BİRİMLERİ GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

Mevcut durumda belediye meclislerindeki sandalyelerin çoğunluğunu, ellerinde bulunduran Pekin yanlılarıyla azınlık konumundaki demokrasi savunucuları arasında rekabete sahne olacak yerel seçim nedeniyle kentte güvenlik güçleri de teyakkuza geçirildi.

Hong Kong'daki güvenlik güçlerinin neredeyse tamamına karşılık gelen 3 bini çevik kuvvet olmak üzere 31 bin polis, yaklaşık 600 oy kullanma merkezinde gerçekleştirilecek seçimler sırasında görevinin başında olacak. Emniyet güçlerine son dönemde yöneltilen saldırıların artması üzerine polisler, kesici aletlerle yapılacak olası saldırılara karşı koruyucu yelek ve boyunluk kullanacak.

Hong Kong'da halk, yerel seçime gidiyor

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