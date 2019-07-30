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Hong Kong'da iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki otobüsün çarpışması sonucu 77 kişi yaralanırken, ölü olmadığı açıklandı.

İHA | 30.07.2019 - 10:39..
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Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla 77 kişi yaralandı.

İKİ YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tsuen Wan bölgesinde, hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Hong Kong'da iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı

77 YARALI

Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüs şoförlerinden biri araçta mahsur kaldı.

Kaza sonrası bölgeye 24 ambulans, 15 itfaiye aracı sevk edildi.

Yetkililer, yaralıların 5 farklı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Hong Kong'da iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı

"İNSANLAR KOLTUĞUNDAN FIRLADI"

Lai Soy isimli kazazede, kazanın şiddetini anlatırken, “İnsanlar koltuğundan fırladı.” ifadesini kullandı.

Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

Hong Kong'da iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı

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