Hong Kong'da iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla 77 kişi yaralandı.
İKİ YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tsuen Wan bölgesinde, hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı.
77 YARALI
Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüs şoförlerinden biri araçta mahsur kaldı.
Kaza sonrası bölgeye 24 ambulans, 15 itfaiye aracı sevk edildi.
Yetkililer, yaralıların 5 farklı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
"İNSANLAR KOLTUĞUNDAN FIRLADI"
Lai Soy isimli kazazede, kazanın şiddetini anlatırken, “İnsanlar koltuğundan fırladı.” ifadesini kullandı.
Polis, olay hakkında inceleme başlattı.