Hong Kong'da kendisini izole etmeyene hapis cezası

Çin’de ortaya çıkmasının ardından hızla dünya ülkelerine yayılan korona virüsü, dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ediyor.

Hong Kong, ülke genelinde 26 onaylanmış korona virüsü vakası ve 1 ölümün ardından virüse karşı alınan önlemleri artırmaya karar verdi.

ÇİN'DEN GELENLER, KENDİNİ İZOLE ETMEK ZORUNDA

Bu karar doğrultusunda Çin’den Hong Kong’a gelen herkes, korona virüsü riskine karşı 2 hafta süreyle kendisini bir otel odasına kapatarak veya evlerinden dışarı çıkmayarak izole etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.