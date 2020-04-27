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Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Koronavirüs tedbirlerine rağmen AVM'de toplanan kalabalık grup, Hong Kong için özgürlük sloganları attı.

REUTERS |
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Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde halk, protesto gösterisi düzenledi.

Bir alışveriş merkezine doluşan göstericiler, "Hong Kong'u özgürleştir, çağımızın devrimi" yazılı pankartlar taşıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 kişiden fazla insanın bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen gösteri düzenleyen demokrasi yanlısı grup, Hong Kong polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

KORONA GÖLGESİNDE PROTESTO

Protesto, hükümetin mart ayı sonunda halka açık toplantılara koronavirüs salgınında ani bir artışa engel olmak için yasak uyguladığı günden bu yana ilk büyük gösteri olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

PEKİN'DEN TUTUKLAMALARA DESTEK

Siyasi gerginlikler, 15 demokrasi yanlısı aktivistin tutuklanmasından sonra arttı. Pekin, tutuklamaları desteklediğini söyledi.

Hong Konglular, Pekin yönetimini iç işlerine karışmakla suçluyor.

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

SUÇLULARIN ÇİN'E İADESİNE TEPKİ

Öte yandan, Hong Kong'daki göstericilerin geniş çaplı protestoları, suçluların Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesi tasarısına karşı haziranda başladı.

Hong Konglu 20 yaşındaki gencin geçen yıl martta Tayvan'a birlikte seyahate gittiği kız arkadaşını öldürmesi ve sonrasında Tayvan makamlarının katil zanlısını Hong Kong'dan istemesi sonucunda ortaya çıkmıştı.

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

GÖSTERİLER, HAVALİMANINA SIÇRAMIŞTI

Hong Kong yerel meclisine ilk olarak nisanda gelen suçluların Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran tasarı bölgede tepkilere yol açmıştı.

Tasarıya karşı bölgenin belli cadde ve yollarında başlayan gösteriler, geçen haftalarda Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na sıçramıştı.

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

Hong Kong'da koronaya rağmen hükümet karşıtı protesto

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