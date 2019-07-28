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Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

Yasağa rağmen on binlerce protestocu, Çin İrtibat Bürosu'nun bulunduğu Sai Wan ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Bay'e yürüdü. Polis göstericilere çok sert karşılık verdi.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 17:56..
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Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

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Çin'e bağlı Hong Kong'da halk, hükümetin iade yasa tasarısına karşı gösterilere devam ediyor. Özellikle Çin yönetimine bağlı hükümet binaları önünde eylem yapan göstericilere polisler müdahale etti.

Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

Polis yasağına rağmen sokaklara inen eylemcilere güvenlik güçleri sert müdahalalerde bulundu.

Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

POLİS GÖSTERİCİLERE ACIMADI

Eylemciler  Çin İrtibat Bürosu'nun bulunduğu Sai Wan ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Bay bölgelerine yöneldi. Polisin yürüyüş yasağına rağmen gerçekleşen protestolarda şiddetli çatışmalar çıktı.

Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

Plastik mermiler ile ateş açan polisler, çok sayıda göstericiyi yaraladı. Eylemcileri coplayarak dayak atan polisler, Hong Kongluları yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

ÇOK SAYIDA YARALI

On binlerce göstericinin sokaklarda eylem yapmasına müdahale eden polisler çok sayıda kişiyi yasağa karşı gelmek suçundan gözaltına aldı. Polisin sert müdahalesinde eylemcilerden onlarcası da yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Hong Kong'da polis göstericilere şiddet uyguladı

ÇİN İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Hong Kong polisinden göstericilere sert müdahale VİDEO

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

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