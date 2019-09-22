Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

TASARI ÇEKİLDİ, PROTESTO BİTMEDİ

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı. Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

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ÇİN BAYRAĞINI YAKIP, MOLOTOF ATTILAR

Tuen Mun bölgesinde binlerce göstericinin katıldığı protestolar sırasında bir grup, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yakarken bir grup da tren istasyonuna molotof kokteyl attı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis, Tuen Mun tren istasyonunda raylara zarar veren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.