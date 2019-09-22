taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Tasarı çekilmesine rağmen öfkesi dinmeyen göstericiler, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı.

AA | 22.09.2019 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

TASARI ÇEKİLDİ, PROTESTO BİTMEDİ

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı. Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor ViDEO

ÇİN BAYRAĞINI YAKIP, MOLOTOF ATTILAR

Tuen Mun bölgesinde binlerce göstericinin katıldığı protestolar sırasında bir grup, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yakarken bir grup da tren istasyonuna molotof kokteyl attı.

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis, Tuen Mun tren istasyonunda raylara zarar veren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Hong Kong'da polis ve göstericilerin çatışması sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

53
Melania Trump'ın makasla zor anları

Melania Trump'ın makasla zor anları

8
Rıza Kayaalp: Bizi de binlerce kişi karşılasın isterdik

Rıza Kayaalp: Bizi de binlerce kişi karşılasın isterdik

95
Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

15
YPG, Türkiye korkusuyla bayrak değiştirdi

YPG, Türkiye korkusuyla bayrak değiştirdi

17
Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir