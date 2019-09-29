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Hong Kong'da polisin eylemcilere acıması yok

Hong Kong'da polis ekipleri yakaladığı bir eylemcinin kafasını asfalta sürterken kameralara yakalandı.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 14:30..
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Hong Kong'da polisin eylemcilere acıması yok

Hong Kong'da aylardır devam eden gösterilerin önüne geçilemedi.

Sokakları savaş alanına çeviren eylemcilere karşı polisin şiddeti de günden güne artmaya başladı.

POLİSE YAKALANANIN İŞİ ZOR

Gerçek mermi kullanma tehdidinde bulunan Hong Kong polisi, yakaladığı eylemcilere işkence yapmaktan geri durmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin yakaladığı eylemcinin kafasını asfalta bastırdığı ve işkence yaptığı görüldü.

AMERİKAN VE İNGİLİZ DESTEĞİ

Dünya medyası tarafından yakından takip edilen olaylara Amerika ve İngiltere'nin açık bir şekilde destek verdiği biliniyor.

Hong Kong'da polisin eylemcilere acıması yok ViDEO

Hong Kong'da polisin eylemcilere acıması yok

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