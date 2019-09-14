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Hong Kong'da protestocular ile Çin yanlıları kavga etti

Protestocular ile Çin yanlıları AVM'de kavga etti, polis olaya müdahale etti.

DHA | 14.09.2019 - 15:00..
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Hong Kong'da protestocular ile Çin yanlıları kavga etti

Hong Kong'da ünlü alışveriş merkezi Amoy Plaza önünde çıkan olayda, protestocular ile Çin yanlıları arasında kavga çıktı.

ÇİN YANLISINI YERDE TEKMELEDİLER

Amatör kameraların kaydettiği görüntülerde, Çin yanlısı grup ellerindeki bayraklarla protestoculara saldırdı. Protestoculardan birinin ise, Çin bayrağı taşıyan bir kişiyi çelme takarak yere düşürdüğü ve yerde tekmelediği görüldü. Yerel medya, polisin hemen olay yerine intikal ettiğini ve birkaç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hong Kong'da protestocular ile Çin yanlıları birbirine girdi VİDEO

Hong Kong'da protestocular ile Çin yanlıları kavga etti

15 HAFTADIR BÖYLE BİR KAVGA OLMAMIŞTI

Hong Kong'da protestolar 15'inci haftasında da devam ediyor. Protestocular, suçlu iade tasarısının iptaline rağmen protestolarını sonlandırmadı. Protestocular, bugüne kadar gözaltına alınan yaklaşık bin 300 kişinin serbest bırakılmasını ve polisin hesap vermesini istiyor. Şimdiye kadar Çin yanlısı gruplarla herhangi bir şiddet eylemi yaşanmamıştı. Bugün çıkan olaylardan sonra alışveriş merkezinin kepenklerinin kapatıldığı görüldü.

Hong Kong'da protestocular ile Çin yanlıları kavga etti

Hong Kong'da protestocular ile Çin yanlıları kavga etti

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