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Hong Kong'da protestocular yine sokakta

1 aydan fazladır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde şiddetin dozu arttı. Hükümet yanlıları ile karşıtları birbirine girdi.

İHA | 27.07.2019 - 16:29..
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Hong Kong'da suçlu iadesi yasa tasarısını protesto ederken bıçaklanan 6 kişi için binlerce Hong Konglu, yeniden sokaklara döküldü. Polis, protesto yasağı nedeniyle gösterileri dağıtmak isteyince çatışma çıktı.

Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor.

45 KİŞİ YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta düzenlenen gösterilerde 45 kişi yaralanmış, protestoculara karşı olan bir çete, tren istasyonundaki halka bıçakla saldırmıştı.

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

Hong Kong'da protestocular yine sokakta İZLE

BİNLERCE HONG KONGLU TOPLANDI

Binlerce Hong Konglu bugün de sokağa çıkarak Yuen Long bölgesinde toplandı.

Polisin yasaklamasına rağmen yürüyüşe geçen protestoculara polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

"POLİS YASALARI ÇİĞNEMEYİ BİLİYOR"

Tren istasyonunda bıçaklananlara destek için Yuen Long’da toplandıklarını ifade eden kalabalık, “Polis yasaları ve onları çiğnemeyi biliyor” diye slogan atıyor.

Yuen Long bölgesi, Hong Kong’da 2014 yılında düzenlenen Çin karşıtı gösterilerde merkez üssü olarak kabul edilmişti.

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

POLİS GÖZ YAŞARTICI KULLANNDI

Göstericiler toplandıktan yaklaşık 3 saat sonra güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Protestocular, Carrie Lam'ın istifası, bağımsız bir soruşturma, genel af ve söz konusu tasarının çekilmesi gibi ana talepleri gerçekleşene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtti.

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

Hong Kong'da protestocular yine sokakta

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