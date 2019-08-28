Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Göstericilerin molotof kokteyllerini atması üzerine, polisle aralarında çatışma çıktı.

EYLEMCİLERDEN MOLOTOF KOKTEYLİ PROTESTOSU

Eylemcilerden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polise fırlatırken, bazıları da zemini kaygan hale getirerek polisin ilerleyişini durdurmak için yolları deterjana buladı. Havanın kararmasının ardından gösteri alanından ayrılmayan yüzlerce kişi, boş gaz bombası kutuları, kaldırım taşları, metal çubuklar gibi materyalleri topladı. İlerleyen saatlerde göstericilerin başlattığı çatışmalar birçok farklı noktaya yayıldı. Eylemcilerin şehrin sokaklarına en az 6 adet molotof kokteyli fırlattığı kaydedildi.

POLİSİN UYARILARI DİKKATE ALINMADI

Çatışmaların gittikçe tehlikeli bir hal alması üzerine Hong Kong polis güçleri, yıllar sonra ilk kez göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polis, günün erken saatlerinde gösterilere karşı bir “dağıtma operasyonu” başlatacakları konusunda uyarıda bulunmuş ve eylemcilere bölgeyi terk etmelerini söylemişti.

Hong Kong'da molotof atan eylemci kameraya yakalandı