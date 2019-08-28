taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8062
Euro
6.4509
Altın
1540.94
Borsa
95908.35
Gram Altın
287.495

Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen protestolarda göstericiler, molotof kokteyli fırlatmaya başladı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 19:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Göstericilerin molotof kokteyllerini atması üzerine, polisle aralarında çatışma çıktı.

EYLEMCİLERDEN MOLOTOF KOKTEYLİ PROTESTOSU

Eylemcilerden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polise fırlatırken, bazıları da zemini kaygan hale getirerek polisin ilerleyişini durdurmak için yolları deterjana buladı. Havanın kararmasının ardından gösteri alanından ayrılmayan yüzlerce kişi, boş gaz bombası kutuları, kaldırım taşları, metal çubuklar gibi materyalleri topladı. İlerleyen saatlerde göstericilerin başlattığı çatışmalar birçok farklı noktaya yayıldı. Eylemcilerin şehrin sokaklarına en az 6 adet molotof kokteyli fırlattığı kaydedildi.

Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

POLİSİN UYARILARI DİKKATE ALINMADI

Çatışmaların gittikçe tehlikeli bir hal alması üzerine Hong Kong polis güçleri, yıllar sonra ilk kez göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polis, günün erken saatlerinde gösterilere karşı bir “dağıtma operasyonu” başlatacakları konusunda uyarıda bulunmuş ve eylemcilere bölgeyi terk etmelerini söylemişti.

Hong Kong'da molotof atan eylemci kameraya yakalandı

Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

181
Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

220
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

548
Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

307
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

128
Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

154
CHP, Rusya'dan savaş uçağı alımına karşı

CHP, Rusya'dan savaş uçağı alımına karşı

574
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir