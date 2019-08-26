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Hong Kong'da şiddetli çatışmalar sürüyor

15 polisin yaralandığı çatışmalarda, göstericilerin ileri gitmesi üzerine havaya ateş açıldı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 20:41..
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Hong Kong'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

15 POLİS YARALANDI

Kenttin Kwai Fong bölgesinden başlayarak Tsuen Wan bölgesine doğru ilerleyen dünkü gösterilerde göstericilerle polis arasında yaşanan arbede sonrası 15 polis yaralanarak hastaneye sevk edildi.

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POLİS SİLAH ÇEKTİ

Arbede sırasında 6 polis tabancasına davranırken, bir polis de uyarı ateşi açtı.
Açıklamada, göstericilerin kanun ve düzeni görmezden geldiği savunularak, yasa dışı davranışlar ve şiddet eylemleri kınandı.

Hong Kong'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Hong Kong'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Hong Kong'da şiddetli çatışmalar sürüyor

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