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Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Hong Kong Orta Öğretim Diploması'nı almak isteyen öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında sınava katıldı.

REUTERS |
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Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde koronavirüs salgınına rağmen sınav yapıldı.

Sınava, Hong Kong Orta Öğretim Diploması'nı almak isteyen öğrenciler katıldı.

SINAVDA, KORONA ÖNLEMLERİ ALINDI

Konferans salonunda yapılan sınavda öğrencilerin ve sınav görevlilerinin maske taktığı görüldü.

Öğrencilerin oturduğu sıralar da sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi.

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

HONG KONG'DA SON DURUM

Koronavirüs vaka sayısının 1036 olarak kayıtlara geçtiği Hong Kong'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

LGS SINAVININ STADYUMLARDA YAPILMASI İHTİMALİ

Türkiye'de ise sınavların stadyumlarda yapılması olasılığı değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, katıldığı bir televizyon yayınında Güney Kore'de bir stadyumda öğrencilerin 5'er metre arayla kurulan sıralarda toplu bir sınava girdikleri ve bu yöntemin ülkemizde de uygulanıp uygulanamayacağı soruldu.

"STADYUMDA SINAV YAPILABİLİR"

"Tabii ki olabilir." yanıtını veren Bakan Selçuk, çocukların motivasyonunu kırmadan, mümkünse sınavı zamanında yapmak istediklerini dile getirdi.

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

Hong Kong'da sınav, koronavirüs gölgesinde yapıldı

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