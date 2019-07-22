Hong Kong'da sokak çatışmaları

Hong Kong hükümetinin Çin ile yürüttüğü yasa tasarısı, halkı sokağa dökmüş, gösterilen yapılmasına neden olmuştu. Özellikle bir aydan fazladır meydanlarda devam eden gösteriler, dün bambaşka bir boyuta ulaştı.

Dün geceden, sabah kadar eylem yapan protestocular, karşıt gruplar Yuen Long tren istasyonunda karşı grupların saldırısına uğradı.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR

Hong Kong'da Yuen Long tren istasyonunu basan onlarca maskeli saldırganlar, dün sabah hükumet karşıtı mitingden dönen eylemcilere saldırdı.Beyaz tişörtler giyen maskeli çete üyeleri, ellerindeki sopalarla bir anda metornun içerisindekileri acımasızca dövdü.

Hong Kong'da kaos devam ediyor VİDEO

HAMİLE KADINA DAYAK

Karşıt grupların saldırdığı kişilerin arasında hamile bir kadın da vardı. Çete üyeleri, ellerindeki sopalarla metrodaki hamile bir kadını yere yatırarak sopa ve tekmelerle dövdü.

Olayda eşi ile birlikte olan kadının hastaneye götürüldüğü ve bebeğinin hyati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

HÜKÜMET DESTEKLİ EYLEM

Görgü tanıkları, çete mensubu olduğunu ifade ettikleri saldırganların görevlilere kapalı olan istasyon girişlerini açtırması sırasında etrafta hiç polis olmadığını belirtildi.

Olay sırasında hiçbir polisin istasyonda bulunmaması, yaşanan bu eylemin hükümet destekli bir proje olabileceği belirtildi.

Saldırıda en az 45 eylemcinin yaralandı.

HONG KONG GERİLİMİ

Hong Kong’da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin’e, Makao Özel İdare Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong’da halkın büyük bölümü, insanların Çin’in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin’in Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.