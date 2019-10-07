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Hong Kong’da taksi, eylemcilerin arasına daldı

Hong Kong'da düzenlenen protestolar sırasında bir taksi, eylemcilerin arasına daldı.

DHA | 07.10.2019 - 07:29..
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Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor.

Hong Kong’da taksi, eylemcilerin arasına daldı

Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.

Hong Kong’da taksi, eylemcilerin arasına daldı

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel medya, çok sayıda eylemcinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Eylemcilerin, polisin ilerleyişini durdurmak için şehir yollarına barikat kurduğu ve çok sayıda işletmenin eylemciler tarafından tahrip edildiği belirtildi.

Hong Kong’da taksi, eylemcilerin arasına daldı

Hong Kong’da taksi, eylemcilerin arasına daldı

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