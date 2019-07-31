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Hong Kong'da tayfun alarmı

Yaklaşan Wipha tayfunu nedeniyle okullar ve iş yerleri erkenden kapandı.

İHA | 31.07.2019 - 11:54..
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Hong Kong'da,  Wipha tayfunu yüzünden 3. en yüksek alarm olan 8 numaralı alarm verildi.

Hong Kong'da tayfun alarmı

3 BİN KİLOMETRE HIZLA GEÇTİ

Hong Kong Gözlemevi, Wipha tayfununun Guangdong eyaletinin güneybatı kesiminde Çin kıyılarına yaklaştığını ve kentin batısından yaklaşık 300 kilometre hızla geçtiğini açıkladı. Gözlemevi, 8 numaralı alarmın ilerleyen saatlerde de devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Hong Kong'da tayfun alarmı

MACAU BÖLGESİ DE ETKİLENECEK

Yaklaşan tayfun, bölgeye şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar getirdi. Eğitim bürosu bugün için okulları kapattı, yetkililer ofis çalışanlarının eve gitmesi için çağrıda bulundu. Macau bölgesinin de tayfundan etkilenmesi bekleniyor.

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