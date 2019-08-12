Hong Kong'da tüm uçuşlar iptal edildi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı düzenlenen protestolar Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na sıçradı.
TÜM UÇUŞLAR İPTAL
Protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.
GELİŞ VE GİDİŞ SALONLARINI İŞGAL ETTİLER
Hong Konglu muhalifler, günlerdir havalimanında düzenledikleri oturma eylemine devam ederken, havalimanının ana terminali, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti.
TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlattığına dikkat çekerek, tüm uçuşları iptal ettiklerini duyurdu.