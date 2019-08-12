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Hong Kong'da tüm uçuşlar iptal edildi

Hong Kongluların haftalardır yaptığı protesto gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Protestocular bu kez havalimanını mesken edinince tüm uçuşlar iptal oldu.

İHA | 12.08.2019 - 16:22..
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı düzenlenen protestolar Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na sıçradı.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL

Protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.

Hong Kong'da tüm uçuşlar iptal edildi

GELİŞ VE GİDİŞ SALONLARINI İŞGAL ETTİLER

Hong Konglu muhalifler, günlerdir havalimanında düzenledikleri oturma eylemine devam ederken, havalimanının ana terminali, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti.

Hong Kong'da tüm uçuşlar iptal edildi

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlattığına dikkat çekerek, tüm uçuşları iptal ettiklerini duyurdu.

Hong Kong'da tüm uçuşlar iptal edildi

Hong Kong'da tüm uçuşlar iptal edildi

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