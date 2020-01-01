taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9566
Euro
6.659
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.652
Bitcoin
43178.46

Hong Kong'da yeni yılın ilk protestosu

Yeni yılın ilk gününde, Victoria Park'tan başlayan kitlesel yürüyüşe 1 milyonun üzerinde kişi katıldı.

AA | 01.01.2020 - 20:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hong Kong'da yılbaşı akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Hong Kong yönetimi, yeni yılın ilk yürüyüşünde göstericiler ve polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle gösterilerin başlamasından bir süre sonra etkinliğin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

POLİSE MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR

Protestocular şehrin çeşitli yerlerinde barikatlar kurarak yolları kapattı. Olaylarda Wan Chai'daki bir banka şubesinin camları kırıldı, ATM'leri zarar gördü. Güzergah boyunca bazı iş yerleri tahribata uğrarken, protestocular polise molotofkokteyli attı.

TAZYİKLİ SU VE MERMİYLE MÜDAHELE

Protestolarda şiddetin artması üzerine polis göstercilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale ederken, olaylarda 10'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının artması bekleniyor. Öte yandan Sivil İnsan Hakları Cephesi, Victoria Park'ta başlayan yürüyüşe 1 milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Hong Kong'da yeni yılın ilk protestosu

Hong Kong'da yeni yılın ilk protestosu

Hong Kong'da yeni yılın ilk protestosu

Hong Kong'da yeni yılın ilk protestosu

İlginizi Çekebilir
Şii milisler ABD Büyükelçiliği'nden çekiliyor
Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısı sonuç verdi.
Hasta çocuklara Noel Babalı sürpriz
Rusya'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.
Esad rejimi İdlib'de okulu vurdu: 4'ü çocuk, 8 ölü
Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti.
Hamaney'den Trump'a cevap
Hamaney, İran'ı tehdit eden Trump'a ''tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." dedi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

117
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

68
Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı

Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı

360
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

606
Papa elini çekiştiren kadına vurdu

Papa elini çekiştiren kadına vurdu

227
Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

385
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir