Hong Kong'da yeni yılın ilk protestosu

Hong Kong'da yılbaşı akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Hong Kong yönetimi, yeni yılın ilk yürüyüşünde göstericiler ve polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle gösterilerin başlamasından bir süre sonra etkinliğin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

POLİSE MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR

Protestocular şehrin çeşitli yerlerinde barikatlar kurarak yolları kapattı. Olaylarda Wan Chai'daki bir banka şubesinin camları kırıldı, ATM'leri zarar gördü. Güzergah boyunca bazı iş yerleri tahribata uğrarken, protestocular polise molotofkokteyli attı.

TAZYİKLİ SU VE MERMİYLE MÜDAHELE

Protestolarda şiddetin artması üzerine polis göstercilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale ederken, olaylarda 10'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının artması bekleniyor. Öte yandan Sivil İnsan Hakları Cephesi, Victoria Park'ta başlayan yürüyüşe 1 milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.