Hong Kong’da yolcu gemisi karantinaya alındı

Hong Kong’da 1.800 yolculu gemi, koronavirüs (2019-nCov) şüphesiyle karantina altına alındı.
Daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen gezi gemisi, Hong Kong’da limana demirledi.
BİRKAÇ KİŞİDE YÜKSEK ATEŞ BAŞLADI
Yetkililer, 19-24 Ocak tarihleri arasında gemide yolculuk etmiş olan 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve mürettebattaki birkaç kişide yüksek ateş görüldüğü için geminin karantina altına alındığını duyurdu.
GEMİDEN İNMİŞLERDİ
Geminin bağlı olduğu şirket Dream Cruises, 3 hastanın 24 Ocak’ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.