Hong Kong’da yolcu gemisi karantinaya alındı

Hong Kong’da 1.800 yolculu gemi, koronavirüs (2019-nCov) şüphesiyle karantina altına alındı.

Daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen gezi gemisi, Hong Kong’da limana demirledi.

BİRKAÇ KİŞİDE YÜKSEK ATEŞ BAŞLADI

Yetkililer, 19-24 Ocak tarihleri arasında gemide yolculuk etmiş olan 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve mürettebattaki birkaç kişide yüksek ateş görüldüğü için geminin karantina altına alındığını duyurdu.

GEMİDEN İNMİŞLERDİ

Geminin bağlı olduğu şirket Dream Cruises, 3 hastanın 24 Ocak’ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.