Hong Kong'daki eylemlerde maske dönemi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümetin beklenen maske yasağından önce maske takan binlerce protestocu yürüyüş düzenledi.

"MASKE TAKMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Hong Kong'un merkezinde işlek bir semtte yürüyen hepsi maskeli göstericiler, "Maske takmak istiyorum." ve "Maske takmak suç değildir." şeklinde slogan attı. Yürüyüş nedeniyle trafikte sıkışıp kalan araçların sürücülerinin de korna çalarak göstericilere destek verdiği görüldü.

Soyadının Lui olduğunu söyleyen bir gösterici, canlı yayın yapan bir kanala, "Sokaktaki 100 bin kişiyi mi tutuklayacaklar? Hükümet şimdi de gözümüzü korkutmaya çalışıyor. İnsanların korkacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

"MASKE YASAĞI TEHLİKELİ BİR ADIM"

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bugün basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Yerel basın, Lam'in dört aydır süren gösterilerde maske yasağı için acil durum yetkilerini kullanmasının beklendiğini duyurdu.

Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

Çin Üniversitesinde görevli misafir Profesör Willy Lam, "Maske yasağı, Acil Durum Yasası çerçevesinde küçük bir hamle olsa da tehlikeli bir adım. Maske karşıtı mevzuat etkisiz olursa, bu sokağa çıkma yasağı ve temel hakların diğer ihlalleri gibi çok sert önlemlerin önünü açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

HONG KONG'DAKİ PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

V FOR VENDETTA FİLMİNİN KONUSU

2006 yapımı film; 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.