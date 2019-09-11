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Hong Kong'daki protestolar AVM ve stadyuma sıçradı

Haftalardır Hong Kong sokaklarında devam eden protesto gösterileri, bu kez stadyum ve AVM'lere kadar ulaştı.

İHA | 11.09.2019 - 13:43..
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Hong Kong'daki protestolar AVM ve stadyuma sıçradı

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protestolar, hala devam ediyor.

STADYUM VE AVM'LERDE PROTESTO GÖSTERİLERİ

Bu kez ise protesto gösterileri, stadyum ve alışveriş merkezine kadar taşındı.

Çin ve İran arasındaki futbol maçını izleyemeye giden Hong Konglu futbol severlerin sesi, Çin’in milli marşı öncesinde stadyumda yankılandı.

ÇİN MİLLİ MARŞI YUHALANDI

Binlerce protestocu, Hong Kong Stadyumu'nda oynanan futbol maçında Çin milli marşını dakikalarca yuhaladı.

Hong Kong'daki protestolar AVM ve stadyuma sıçradı

"HONG KONG İÇİN MÜCADELE EDİN"

Çok sayıda protestocu da boynuna, "Hong Kong için mücadele edin." yazan atkılar taktı.

Hong Kong sokaklarındaki eylemler stadyuma sıçradı VİDEO

Hong Kong'daki protestolar AVM ve stadyuma sıçradı

AVM'DE MARŞ

Seslerini tüm dünyaya duyurmak için farklı yöntemler deneyen ve eylemlerinden vazgeçmeyen protestocular, alışveriş merkezlerini de inletti. Cep telefonlarında el fenerlerini açan eylemciler, protestoların marş olarak kabul ettikleri “Glory to Hong Kong” şarkısını yüksek sesle söyledi.

Hong Kong genelindeki alışveriş merkezlerinde toplanan eylemciler, Çin karşıtı slogan attı. Mongkok bölgesinde bulunan alışveriş merkezinde toplanan eylemciler, siyah kıyafetleri ile dikkat çekti. Eylemciler, Honmg Kong halkını cesaretlendirmek için “Hong Kong’a git” sloganları attı. “Glory to Hong Kong” adlı şarkı, eylemcilerin protestolar için marş talebine karşılık yerel bir müzik grubu tarafından yazıldı.

Hong Kong'daki protestolar AVM ve stadyuma sıçradı

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